Disney-Filmfest auf Sat.1 mit Free-TV-Premiere von „Die Schöne und das Biest“

Nach den Festtagen startet Sat.1 mit einem Disney-Marathon ins neue Jahr. Ein besonderes Highlight neben Klassikern und Animationsfilmen ist die Free-TV-Premiere von „Die Schöne und das Biest“.

Das Disney-Filmfest im Mai kam gut an. Sender und Disney wollten ihn daher wiederholen. Nun ist auch ein Datum dafür gefunden. An Neujahr laufen den ganzen Tag laufen bei Sat.1 am 1. Januar Disneyfilme.

Mit dabei sind der Zeichentrick-Klassiker „Aladdin“ und Animationsfilme wie „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“. Zur Prime-Time wird „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson in einer Free-TV-Premiere gezeigt.

Hier das Disney-Filmfest-Programm am 1. Januar 2020 im Überblick:

7.45 Uhr: „Micky Maus – Frühling gegen Winter“

7.50 Uhr: „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“

9.40 Uhr: „Pixars Bao“

9.45 Uhr: „Toy Story 3“

11.45 Uhr: „Pixars Lou“

11.50 Uhr: „Aladdin“

13.40 Uhr: „Plötzlich Prinzessin“

15.55 Uhr: „Zoomania“

17.50 Uhr: „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“

19.45 Uhr: „Die Eiskönigin: Party-Fieber“

20.15 Uhr: „Die Schöne und das Biest“ Zum ersten Mal im Free-TV