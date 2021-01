Anzeige

Das New Yorker Label Blue Note ist mehr als 80 Jahre alt und eine lebende Legende. 3sat porträtiert das Label diesen Samstagabend.

In Sophie Hubers Dokumentarfilm „Blue Note Records – Beyond the Notes“ (Schweiz 2018) erinnern sich prägende Köpfe der Jazzgeschichte wie Herbie Hancock und Wayne Shorter heute um 21.55 Uhr in 3sat an die großen Zeiten des Jazz. Auch heutige Pioniere wie Robert Glasper und Terrace Martin sprechen über das bedeutende Jazz-Label, das aktuell von Starproduzent Don Was geleitet wird.

Doku feierte anlässlich des 80. Label-Jubiläums Premiere

Im Januar 1939 gründeten die Berliner Emigranten Alfred Lion und Francis Wolff das legendäre Label in New York, nachdem sie sich vor Hitler in die USA gerettet hatten. Getrieben von der Liebe zum Jazz, ließen sie ihren Musikern freie Hand. Sie nahmen den Jazz genauso ernst wie klassische Musik. Als erste Label-Chefs vergüteten sie ihren Musikern Probezeiten. Ihre Fotografien der Aufnahme-Sessions auf den Albumhüllen machten ihre Künstler zu Ikonen für Coolness und Jazz.

„Blue Note Records – Beyond the Notes“ wurde beim Deutschen Dokumentarfilmpreis 2019 mit dem Musikpreis der Opus GmbH ausgezeichnet und läuft diesen Samstagabend in deutscher Erstausstrahlung bei 3sat. Die Doku ist noch bis zum 30. Januar auch in der 3sat-Mediathek abrufbar.