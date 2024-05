Dschungelcamp-Jubiläum bei RTL: Diese Stars sind dabei

Zum 20. Jubiläum von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ versammelt RTL eine Riege bekannter Ex-Teilnahmer, die erneut in das Dschungelcamp ziehen.

Alle Dschungelcamp-Fans können sich 2024 auf eine weitere Staffel des Reality-Formats freuen. Weil „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein 20. Jubiläum feiert, plant RTL eine Spezialstaffel, die nicht in Australien, sondern in Südafrika gedreht wird. Im Spätsommer sollen die neuen Folgen bei RTL und im Streaming bei RTL+ ausgestrahlt werden, moderiert von Sonja Zietlow und Jan Köppen und unterstützt von Dr. Bob. Ein konkretes Datum für „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ nennt der Sender allerdings noch nicht. Medienberichten zufolge soll die Sommerstaffel außerdem nicht live, sondern vorproduziert zu sehen sein. Die vergangene Staffel des Dschungelcamps lief Anfang des Jahres im TV. Die Sängerin Lucy Diakovska gewann dabei die Dschungelkrone.

Bereits seit einiger Zeit herrscht Rätselraten, welche Promis sich erneut in das Dschungelcamp wagen. Zuletzt hatte RTL im Netz einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem man anhand von stellvertretenden Symbolen erraten konnte, um welche Kandidatinnen und Kandidaten es sich wohl handelt. Nun folgt die Enthüllung: Am Montagmorgen teilte RTL eine Liste mit allen Ex-Campern, die sich der Herausforderung stellen.

Hochkarätigster Kandidat dürfte dabei Winfried Glatzeder sein, der in Staffel 8 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2014 für Aufsehen sorgte. Der berühmte Schauspieler („Die Legende von Paul und Paula„) geriet damals heftig mit seiner Mit-Camperin Larissa Marolt aneinander.

Daneben wird auch Sarah Knappik (Staffel 5, 2011) erneut in den Dschungel ziehen, die ebenfalls im Zentrum erbitterter Auseinandersetzungen stand und das Format vorzeitig abbrach, nachdem sie von den anderen Campern dazu gedrängt wurde. Auffällig ist derweil, dass sich unter den 13 Kandidaten für die Spezialstaffel kein einziger Dschungelkönig, keine einzige Dschungelkönigin befindet. Von Brigitte Nielsen, Ingrid van Bergen, Ross Antony oder auch Désirée Nick fehlt jede Spur.

Winfried Glatzeder zieht erneut in den Dschungel. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Diese Stars ziehen erneut in das Dschungelcamp

Giulia Siegel

Sarah Knappik

Georgina Fleur

Winfried Glatzeder

Mola Adebisi

David Ortega

Thorsten Legat

Kader Loth

Hanka Rackwitz

Elena Miras

Daniela Büchner

Eric Stehfest

Luigi „Gigi“ Birofio

