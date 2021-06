DTM geht wieder los: mit Ferrari und Lamborghini

Anzeige

Es ist der große Auftakt einer DTM-Saison voller Neuerungen. Die größte stellen dabei die GT3-Autos dar. Aber auch bei der Live-Berichterstattung hat sich etwas getan.

Zahlreiche neue Hersteller sind dabei. Ferrari, Lamborghini und auch wieder Mercedes gesellen sich zu BMW und Audi. Auch das Fahrerfeld hat sich verändert, so werden in dieser Saison mit der Deutschen Sophia Flörsch (20) und der Britin Esmee Hawkey (23) erstmals seit neun Jahren wieder zwei Frauen an den Start gehen.

Die DTM läuft künftig außerdem hierzulande auch online bei Servus TV (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). In Östereich werden ausgewählte Wochenenden auch im TV gezeigt. TV-Partner in Deutschland ist und bleibt aber Sat.1 mit „ran racing“. Dort laufen alle Rennen und Qualifyings live im linearen Fernsehen und im Netz.

Das DTM-Wochenendprogramm im Überblick:

Samstag, 19. Juni

10.15 Uhr: 1. Qualifying – live auf ran.de

13 Uhr: 1. Rennen – live in Sat.1 sowie online auf ran.de und servustv.com/sport

Sonntag, 20. Juni

9.55 Uhr: 2. Qualifying – live auf ran.de

13 Uhr: 2. Rennen – live in Sat.1 sowie online auf ran.de und servustv.com/sport

Außerdem gibt es auch noch den „ran racing Saisonauftakt-Talk“ am morgigen Freitag, um 13.50 Uhr live auf ran.de: Andrea Kaiser begrüßt dabei DTM-Chef Gerhard Berger, „ran“-Sportchef Alexander Rösner sowie die Experten und auch aktuelle Pilot*innen zum Gespräch.