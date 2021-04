„Du musst dich entscheiden“ – Schluss mit Klischees auf RTL?

Anzeige

RTL lässt mit einer neuen Comedy-Game-Show Klischees überprüfen. Mario Barth und Jürgen Vogel versuchen sich in vorurteils- und klischeefreier Beurteilung.

Mario Barth, bei RTL Experte für Klischees, tritt in der neuen Comedy-Game-Show „Du musst dich entscheiden“ gegen seinen Kollegen, Schauspieler Jürgen Vogel an. Bei dem Duell sollen Instinkt, Menschenkenntnis und Mut gefragt sein. Katrin Bauerfeind präsentiert die Show, in der hauptsächlich Vorurteile und Klischees überprüft werden sollen, die den Alltag Vieler bestimmen und laut RTL viel zu oft den Blick auf das Tatsächliche verstellten. Nur wer sich vom üblichen Klischeedenken verabschiede, könne am Ende das Duell gewinnen.

Nicht nur die Moderatorin, auch die Kandidaten gelten als schlagfertig und haben das auch schon des Öfteren unter Beweis gestellt. Allerdings: weder Aussehen, noch Kraft, noch Intelligenz sollen das Duell entscheiden können. Vielmehr sind sie auf Unterstützung angewiesen und dürfen sich für jedes der Spiele jeweils eine Person aussuchen, die sie unterstützt.

Bei der Wahl der Unterstützung wissen die beiden Duellanten allerdings nichts über die Fähigkeiten oder Biographien und sind so auf den optischen Eindruck und einige wenige Hinweise angewiesen. Nur eine der fünf zur Verfügung stehenden Personen besitzt dabei tatsächlich die Fähigkeit, die für die jeweilige Spielrunde benötigt wird. RTL zeigt vier Teile der neuen Show, beginnend ab dem 12. Mai jeweils um 20.15 Uhr.