Erstmals ab 16: „Ninja Warrior“ mit geänderter Altersfreigabe

Anzeige

Altersfreigabe geändert: Die elf Folgen der 7. Staffel von „Ninja Warrior Germany“ starten noch diesen Monat bei RTL.

Anzeige

Mit mehr als 300 Athlet:innen ab 16 Jahren, über 1.400 gewaschenen Handtüchern und vielen neuen Hindernissen im Parcours hat RTL Studios 11 neue Folgen der 7. Staffel von „Ninja Warrior Germany“ produziert. Diese werden ab Freitag, 30. September, jeweils um 20.15 Uhr, bei RTL ausgestrahlt.

In der 7. Staffel gibt es 5 Vorrunden mit jeweils circa 50 Athlet:innen, zwei Halbfinal-Shows, zwei Finalshows und je ein Prominenten-Special und ein 4-Nationen-Special mit internationalen Teams aus den USA, Israel und Australien. Erstmals können Athleten und Athletinnen ab 16 Jahren in diesem Jahr in den Parcours (bisher: ab 18), der wieder in den MMC Studios in Köln-Ossendorf aufgebaut wurde. Ebenfalls erstmals gibt es einen Auftrittstunnel, durch den die Kandidaten auf die Start-Plattform gehen.

7. Staffel „Ninja Warrior“ mit vielen Neuerungen

Auch in dieser Staffel gibt es wieder zahlreiche neue Hindernisse sowie viele Klassiker, die die Athlet:innen und Zuschauenden bereits kennen und lieben. Der Fünfsprung wird konsequent ersetzt durch neue Hindernisse und Start-Herausforderungen. Neu sind unter anderem der Brillen-Weg, der Wand-Sprung oder die V-Formation. Am Ende der Vorrunden gibt es in Staffel sieben statt des Power Towers einen Duell-Parcours, der noch spannendere Duelle um Geldprämien und Final-Tickets ermöglicht.

Zudem neu: in zwei Shows darf jeweils noch ein/e Zuschauer/in mitmachen, die/der sich an eins der Hindernisse wagt und 1.000 Euro plus eine Wildcard für die nächste Staffel bekommt, wenn sie/er das Hindernis schafft.

Instagram-Talk „Der Buzzer danach“ macht schon diese Woche weiter

Nur bei „Ninja Warrior Germany“ und ebenfalls neu, weil das Kölner Studio die besten Voraussetzungen dafür bietet: Corner Pools. Statt einer Plattform befinden sich in den Studio-Ecken Hindernisse, die als Überbrückung zwischen zwei anderen Hindernissen dienen. Auch das legendäre Finalhindernis, der Mount Midoriyama, erstrahlt in neuem Glanz und kommt mit neuen Herausforderungen für die Athlet:innen daher. Der Mount wird nur im Finale sowie in den beiden Specials bespielt.

Der Instagram-Live-Talk „Der Buzzer danach“ mit Daniel Hock geht ebenso in die nächste Runde. Den Anfang macht ein Special mit Jan Köppen zur Einstimmung auf die neue Staffel am 22. September um 20 Uhr live auf dem Instagram-Account von „Ninja Warrior Germany“.

Quelle: RTL

Bildquelle: df-ninja-warrior-s7: RTL