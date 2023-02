Europa League im Free-TV: Dieses Play-Off-Spiel läuft bei RTL

Anzeige

In der UEFA Europa League stehen diese Wochen die K.O.-Runden-Play-Offs an. Bei RTL kann man eine Fußball-Partie im Free-TV verfolgen.

Die nächste Partie der UEFA Europa League steht bei RTL am 16. Februar an. Dann zeigt der Sender die Play-off-Runde mit der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen AS Monaco live im Free-TV, wie man einer aktuellen Ankündigung von RTL Deutschland entnehmen. Ab 20.15 Uhr führen am Donnerstag Laura Papendick, Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle live aus der BayArena durch den Abend.

Auf RTL+ kann man außerdem die Partie des 1. FC Union Berlin gegen Ajax Amsterdam erleben. Wie RTL erklärt, sehen Fußballfans nur auf der Streaming-Plattform RTL+ mindestens acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Gerahmt werden die Europapokalabende auf RTL von der Spieltagsshow „Matchay“, immer donnerstags ab 18.15 Uhr. Bei RTL+ kann man sich aktuell für kurze Zeit einen Season Pass zu reduzierten Konditionen sichern, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Europa League Play-Off-Hinspiele am 16. Februar

RTL

Bayer 04 Leverkusen – AS Monaco (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

Ajax Amsterdam – 1. FC Union Berlin (18:45 Uhr – E: Christina Graf & Felix Kroos / K: Cornelius Küpper)

FC Barcelona – Manchester United (18:45 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Christian Straßburger)

FC Salzburg – AS Roma (18:45 Uhr – E: Michael Born / K: Alexander Küpper)

Trabzonspor AS – FC Basel (18:45 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Alexander Klich)

Bayer 04 Leverkusen – AS Monaco (21:00 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Klaus Veltman)

Juventus Turin – FC Nantes (21:00 Uhr – E: Stefan Galler / K: Philip Konrad)

Sporting Lissabon – FC Midtjylland (21:00 Uhr – E: Frederick Schulz / K: Jürgen Schmitz)

Sevilla FC – PSV Eindhoven (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Heiko Wasser)

*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)

RTL kündigte darüber hinaus an, demnächst das DFB-Spiel Deutschland gegen Belgien zu übertragen, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

