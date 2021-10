Eurosport: Team für Peking 2022 mit Hambüchen und Friesinger

Anzeige

100 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar 2022 nimmt das Experten-Team von Eurosport für Beijing 2022 Formen an. Mit Fabian Hambüchen und Anni Friesinger-Postma stehen bei den kommenden Winterspielen bekannte und olympia-erfahrene Gesichter im Team.

Turn-Olympiasieger Hambüchen, der bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Sendung ‘Big in Japan’ als Co-Gastgeber brillierte sowie als Turn-Experte Bestnoten von den Zuschauern erhielt, wird bei den Winterspielen erneut für Eurosport in die Moderationsrolle schlüpfen und nach dem Live-Geschehen die tägliche Eurosport Olympia-Show präsentieren. Zudem wagt sich der 34-Jährige auch im Winter wieder in fremdes Sport-Terrain und wird in seiner “Hambüchen-Challenge” unter Anleitung aktiver Olympia-Teilnehmer diverse Wintersportarten wie Rodeln, Eisschnelllauf oder Biathlon ausprobieren und die Sportstars herausfordern.

Hambüchen bleibt Eurosport treu

Die Spiele in Peking werden zudem nicht die letzten für Hambüchen im Eurosport-Team sein. Auch die Olympischen Spiele Paris 2024 wird der dreimalige Olympia-Medaillengewinner für Eurosport bestreiten.Mit starker Meinung und scharfer Analyse bereichert Anni Friesinger-Postma erneut die Eurosport-Crew. Die dreimalige Olympiasiegerin begleitet als Co-Kommentatorin die Wettkämpfe im Eisschnelllauf und zeigt in der anschließenden Touchscreen-Analyse auf, wo die entscheidenden Hundertstel im Kampf um die Medaillen gewonnen oder verloren wurden.

Neben Hambüchen und Friesinger-Postma werden auch die aus dem Weltcup bekannten Experten bei den Olympischen Winterspielen Beijing 2022 zum Eurosport-Team gehören, darunter u.a. Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt, der frühe Slalom-Weltmeister Frank Wörndl, der ehemalige Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle oder Hans-Peter Pohl, Olympiasieger in der Nordischen Kombination.

