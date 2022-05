Formel 1 Wochenende bei Sky: Sendeplan für den Großen Preis von Spanien

Anzeige

Sky überträgt das komplette Rennwochenende für den Großen Preis von Spanien der Formel 1. Die Formel 2, Formel 3 und W-Series laufen live auf Sky Sport F1.

Der Große Preis von Spanien brachte in den vergangenen fünf Jahren stets denselben Formel 1 Sieger hervor: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Seit 2017 hat Barcelona am Ende des Rennens fortlaufend dem auf dem Podest ganz obenstehenden Briten zugejubelt. Die Chance, dass jene Siegesserie auch am Sonntag weiter anhält, ist derzeit jedoch gering.

Formel 1 bei Sky Sendeplan am Wochenende

Samstag, 21. Mai:

10:50 – 11:55 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

11:55 – 12:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

12:45 – 14:30 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:30 – 15:30 Uhr: W Series – Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:40 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

18:40 – 19:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 22. Mai:

09:55 – 11:05 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

11:25 – 12:50 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Spanien

Montag, 25. Mai:

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Formel 1 live auf Sky

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 20,00 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD HDR-Qualität sehen.

Zudem können Formel 1 Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Zusätzlich zur gesamten Formel 1 Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.

Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Mit diesem können Kunden zum günstigeren Preis die gesamte Formel 1® Saison live verfolgen. Derzeit gibt es das Sky Supersport Jahresticket für nur 19,99 Euro pro Monat.

