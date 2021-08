„Freddie Mercury – The Untold Story“ heute bei Arte

Anzeige

Freddie Mercury ist eine der schillerndsten Gestalten der Pop-Geschichte. Die Dokumentation „Freddie Mercury – The Untold Story“ widmet sich heute bei Arte dem Frontmann der britischen Kultband „Queen“.

Über 20 Jahre war Freddie Mercury Frontmann der britischen Rockgruppe Queen, einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Der Film zeichnet das Leben jenes Mannes nach, der 1946 auf Sansibar geboren wurde und blickt auch hinter die Fassade des Idols: das Leben des Freundes, des Sohnes und des Geliebten. Bereits vor seinem tragischen Tod im November 1991 war Mercury zur Legende geworden.

Die Dokumentation „Freddie Mercury – The Untold Story“ ist kein Musikfilm im herkömmlichen Sinn. Sie ist eine enthusiastische Spurensuche und zugleich eine liebevolle Erinnerung an einen großen Künstler und außergewöhnlichen, extravaganten Menschen. Dafür erhielt der Film eine Grammy-Nominierung und bei dem internationalen Fernsehfestival in Montreux die goldene Rose.

„Freddie Mercury – The Untold Story“ ist noch bis zum 18. Oktober in der Arte-Mediathek verfügbar und wird am heutigen 20. August um 21.45 Uhr auf Arte linear im TV ausgestrahlt. Weitere Sendetermine der Doku sind der 5. September, um 6 Uhr, und der 3. Oktober, um 2.55 Uhr.

Quelle: Arte

