„Nomis – Die Nacht des Jägers“ mit Ben Kingsley heute im Free-TV

„The Witcher“ Henry Cavill und Oscar-Preisträger Ben Kingsley jagen als Polizist und ehemaliger Richter einen brutalen Mädchenmörder.

Das ZDF zeigt am heutigen Montag, 3. Februar, um 22.15 Uhr den Noir-Thriller „Nomis – Die Nacht des Jägers“ in deutscher Free-TV-Premiere. Der Police Lieutenant Marshall (Henry Cavill) muss einen Mord an einer als vermisst gemeldeten jungen Frau aufklären. Offenbar entkam sie ihrem Kidnapper, der sie einige Zeit gefangen gehalten hatte, und starb auf der Flucht. Die Polizisten entdecken schließlich Verbindungen zu anderen Fällen mit vermissten jungen Frauen.

Als kurz darauf Lara (Eliana Jones) verschwindet, gibt es Hoffnung, denn sie trägt einen Tracker. Mit ihrem Freund Cooper (Ben Kingsley) plant sie einen Rachefeldzug gegen Pädophilie. Dank des Trackers können die Polizisten um Marshall das Versteck ausmachen und mehrere Mädchen befreien. Ein geistig zurückgebliebener Mann wird festgenommen. Doch ist er wirklich der einzige Täter?