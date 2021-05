Sky Original „Gangs of London“ bekommt 2. Staffel

Anzeige

Nun steht es fest: Es wird eine zweite Staffel der BAFTA-nominierten Serie „Gangs of London“ geben. Sky hat jetzt auch die Regisseure bekannt gegeben.

In der zweiten Staffel des britischen Sky Originals „Gangs of London“ soll zum einen Corin Hardy („The Nun“) Regie führen. Bereits bei vier Episoden der ersten Staffel hatt er die Regie inne. Für die zweite Staffel soll er nun wieder vier Episoden als Lead Director und Executive Producer inszenieren. Und auch die Fernsehregisseure Marcela Said („Lupin“) und Nima Nourizadeh („Little America“) sollen ebenfalls bei jeweils zwei Episoden Regie führen.

Bald geht’s richtig los

„Die Zuschauerresonanz auf ‚Gangs of London‘ war phänomenal. Es ist eine Ehre, die Zügel für die zweite Staffel in die Hand zu nehmen, um unsere (Unter-)Welt weiter auszubauen und das nächste Kapitel dieser actiongeladenen und emotionalen Crime-Saga zu erzählen, die, wie Sie wissen, wenn Sie bis jetzt zugeschaut haben, bald richtig losgeht“, so Lead Director Corin Hardy.

Genre-Film-Feeling fürs TV

Außerdem kehren Serienschöpfer Gareth Evans und Partner Matt Flannery als Executive Producer zusammen mit Thomas Benski von Pulse Films zurück. „Die Absicht war immer, dass die Serie die Konventionen des Fernsehens aufgreift und sie mit der Sensibilität des Genre-Films verbindet,“ so Evans.

Riesiger internationaler Erfolg

In Großbritannien war die von der Kritik gefeierte erste Staffel der erfolgreichste Serienstart auf Sky Atlantic der letzten fünf Jahre. Auch in den USA startete die Serie beim neuen Streamingdienst AMC+ und zählt zu einer der dort meistgesehenen Serien. International startete „Gangs of London“ zudem erfolgreich in Europa, Lateinamerika, Australien, Japan und zuletzt auch in China.

Die zweite Staffel „Gangs of London“ soll in allen Sky-Märkten verfügbar sein. Staffel eins steht bereits auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit. Produziert wird die Serie von Pulse Films in Zusammenarbeit mit Sister, für Sky Studios und AMC.