Anzeige

Freitagsspiele sind eigentlich Sache von DAZN. Dreimal pro Saison kommt auch das ZDF zum Zug – so wie heute beim Borussen-Duell Gladbach – BVB.

Es ist, abgesehen von zwei noch ausstehenden Sky-Entscheidungen, das vorerst letzte Mal diese Saison, dass die Bundesliga frei empfangbar zu sehen. Auch für das ZDF ist nach dem heutigen Spiel erst einmal Schluss mit Live-Bundesliga. Ab der kommenden Saison hat Sat.1 das Free-TV-Paket inne.

Kommentiert fürs ZDF das Spiel: Oliver Schmidt; Bild: obs/ZDF/Sandra Hoever

Der Rückrundenauftakt am heutigen Freitag, um 20.30 Uhr, zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ist neben der ZDF-Übertragung natürlich auch bei Sportstreaminganbieter DAZN live zu sehen. Für beide Mannschaften geht es vorrangig darum, die Aussichten im Kampf um die Champions-League-Plätze zu verbessern. Gladbach war zuletzt etwas besser in Form. Dortmund hat individuell gesehen den besseren Kader. Das Borussen-Duell dürfte also durchaus spannend werden. Auf jeden Fall spannender als der Hinrundenauftakt, der ebenfalls im Free-TV lief. Damals fegte Bayern München Schalke mit 8:0 aus der Allianz Arena. Ein Ergebnis, dass so heute wohl nicht zustande kommen wird. Fürs ZDF kommentiert Oliver Schmidt.

Um kurz vor 23 Uhr heißt es dann Abschied nehmen für das Zweite – zumindest von den vertraglich garantierten Bundesliga-Live-Übertragungen. Denn für Verfechter des frei empfangbaren Fernsehens gibt es nämlich noch einen Hoffnungsschimmer. Wie oben bereits erwähnt, besitzt Sky noch die Option bis zu zwei Spiele ins Free-TV zu bringen. Entweder beim hauseigenen Kanal Sky Sport News oder per Sub-Lizenz an andere Sender, wie schon häufiger mit den Öffentlichen-Rechtlichen praktiziert.