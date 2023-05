„Golden Girls“ ab heute zurück im Free-TV

Anzeige

Die „Golden Girls“ zählen zu den wohl berühmtesten Sitcoms aller Zeiten. Ab Freitagabend kann man die Erfolgsgeschichte noch einmal von vorn im Free-TV erleben.

Nachdem die letzten Ausstrahlungen im Herbst 2022 bereits einige Monate zurückliegen, nimmt der Spartensender RTLup die „Golden Girls“ nun wieder in das Programm. Die allererste Folge der sieben Staffeln umfassenden Sitcom läuft am 26. Mai 2023 um 22.55 Uhr bei RTLup. Erstausstrahlung des Piloten unter dem Titel „Die Verlobung“ war im Jahr 1985. Die Folge bildet am Freitagabend dabei den Auftakt für einen wahren „Golden Girls“-Marathon. Im Anschluss kann man nämlich bis in die frühen Morgenstunden gleich sechs weitere Folgen der Serie schauen. Unter anderem am 28. Mai, am 2., 3. und 4. Juni laufen ebenfalls weitere Episoden.

Erste Folge von „Golden Girls“ wieder im TV

Den Inhalt der Pilotfolge von „Golden Girls“ fasst RTL Deutschland folgendermaßen zusammen: „Blanche verblüfft ihre Mitbewohnerinnen mit der Ankündigung, dass sie wieder heiraten will. Das löst bei Dorothy, Rose und Sophia nicht gerade Freudenschreie aus, bedeutet Blanches Verbindung mit Harry doch, dass sie sich eine neue Bleibe suchen müssen. Dazu kommt, dass die empfindliche Rose gar kein gutes Gefühl hat, was Blanches Zukünftigen anbelangt. Aber bevor sie das der Braut mitteilen kann, wird sie von Dorothy daran gehindert.“

Seit seiner Deutschlandpremiere lief die Erfolgssitcom über die Jahre hinweg immer wieder auf verschiedenen Sendern, unter anderem bei RTL, Vox, in der ARD und im Disney Channel. Alle Staffeln sind auch auf DVD erhältlich. Was die Serie so herausragen lässt, kann man im Bericht von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen.

