„Golden Girls“ kehren zu altem Sender im Free-TV zurück: Hier läuft die Kult-Sitcom bald wieder

Die „Golden Girls“ Dorothy, Rose, Blanche und Sofia flimmern mit ihrer Alters-WG im Florida der achtziger Jahre bald wieder in einem Hauptprogramm auf deutsche TV-Bildschirme. Streamen kann man sämtliche folgen der Kult-Sitcom indes schon länger.

Nach knapp 20 Jahren holt RTL die „Golden Girls“ zurück – und zwar wieder ins Nachtprogramm: Am 26. Mai 2023 fällt um 22.45 Uhr der Startschuss beim Privatsender und die legendäre Auftaktfolge „Die Verlobung“ stellt dem TV-Publikum die vier Protagonistinnen Dorothy, Rose, Blanche und Alterspräsidentin Sofia erneut vor – und das könnte trotz Kultstatus in vergangenen Tagen sogar nötig sein. Die vier schlagfertigen Dauerwellenträgerinnen jenseits der 50 dümpelten zuvor nämlich bei Spartensender RTLup (ehemals RTL Plus) herum – nun zieht es die „Golden Girls“ wieder zurück in ein großes Hauptprogramm.

RTL zeigt Sitcom-Klassiker im Nachtprogramm

Gleich sieben Folgen am Stück zeigt RTL zum Wiederauftakt der „Golden Girls“, von den späten Abendstunden bis tief in die Nacht. Gleiches wiederholt sich auch in der Folgewoche am 2. Juni. Wer gerne lange aufbleibt und glorreiche alte Sitcoms im Marathon-Modus durchzieht, ist bei RTL dann genau richtig. Hat man einen Account bei Disney+, können sämtliche 108 Folgen der leuchtend-pastellcremigen Retro-Comedyserie auch auf Abruf in beliebiger Reihenfolge gesehen werden – und das vor allem auch im deutlich besseren Originalton. Ein Beispiel dafür, dass sich das Original lohnt: Sofia ist gebürtige Sizilianerin und klingt mit ihrem Italo-Amerikanischen Akzent wie ein Schutzgelderpresser der „Sopranos“. Auf Deutsch geht dieser Running Gag vollständig baden.

„Golden Girls“ bleiben aktuell

Mitlachen kann von den vielleicht größten Sitcoms-Stars der Achtziger allerdings ohnehin niemand mehr: Kurz vor ihrem 100. Geburtstag verstarb Anfang des vergangenen Jahres Rose-Darstellerin Betty White. Die „Golden Girls“ bleiben indes weiterhin aktuell – denn was viele Themen der mit schärfstem Wortwitz ausgerüsteten Seniorinnentruppe angeht, besteht auch etwa 40 Jahre nach der Erstausstrahlung der Sitcom weiter Diskussionsbedarf.

