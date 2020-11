„Grand Slam of Darts“ ab morgen täglich live im Free-TV

Anzeige

Darts ist TV-Trendsportart: Da verwundert es nicht, dass Sport1 den „Grand Slam of Darts“ ab nächster Woche live im Free-TV überträgt.

Die Pfeile fliegen wieder auf Sport1: Vom 16. bis zum 24. November findet der „Grand Slam of Darts“ statt. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf „German Giant“ Gabriel Clemens, der sich in Topform befinden soll. Sport1 zeigt das neuntägige Major-Turnier in knapp 50 Stunden umfangreich im Free-TV mit Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Werner von Moltke und Max Hopp täglich live sowie im kostenlosen Livestream auf YouTube.

Los geht’s am Montag, 16. November, live ab 14 Uhr mit den ersten Gruppenspielen. Die besten zwei Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

Am 13. Dezember startet auch die alljährliche Weltmeisterschaft in London. Auch hier wird Sport1 wieder live dabei sein.