„Grill den Henssler“ – Vox will den Tatort grillen

Vox geht in Konkurrenz zum Sonntags-Tatort. Zur besten Sendezeit starten heute die neuen Folgen der Entertainment-Kochshow „Grill den Henssler“.

Eine neue Runde „Grill den Henssler“ kann beginnen. Sechs neue Episoden der Koch-Duellshow stehen in den Startlöchern. Der Auftakt erfolgt heute auf Vox um 20.15 Uhr. Somit macht auch Vox dem ARD-Tatort zum Sonntag auf dem besten Sendeplatz Konkurrenz, denn in den kommenden Wochen wird „Grill den Henssler“ ebenfalls immer sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bei RTL+ stehen die neuen Episoden parallel zum Abruf bereit und das auch schon sieben Tage vor der jeweiligen TV-Premiere.

Evelyn Burdecki und Jana Ina Zarrella kommen zu „Grill den Henssler“

©RTL / Pervin Inan-Serttas – Steffen Henssler kocht mit Fernsehmoderatorin Laura Wontorra

Zum heutigen Auftakt steht „Grill den Henssler“ unter dem Motto „Coach-Spezial“: Steffen Henssler tritt ab 20.15 Uhr gegen die Profi-Köche Ali Güngörmüs, Raf Zacherl und die Gebrüder Eggert an. In den künftigen Folgen reihen sich beispielsweise noch Moderator Steven Gätjen, Pierre M. Krause, Reality-TV-Tausendsassarin Evelyn Burdecki und Comdian Torsten Sträter in die Promi-Garde bei „Grill den Henssler“ ein. Zudem erwartet die Zuschauer am 14. Mai ein Muttertags-Spezial sowie am 21. Mai ein Solo-Duell zwischen Steffen Henssler und Sterne-Koch Frank Rosin. In der Jury werden dieses Mal Jana Ina Zarrella, Christian Rach und Reiner Calmund die Kochkünste der Teilnehmer beurteilen.

Alle neuen Folgen „Grill den Henssler“ im Überblick:

Folge 1 „Coach-Special“ (23. April) mit den Gebrüdern Eggert, Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl

mit den Gebrüdern Eggert, Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl Folge 2 (30. April) mit Coach Hans Neuer, MC Fitti, Djamila Rowe, Topmodel Papis Loveday undSteven Gätjen

mit Coach Hans Neuer, MC Fitti, Djamila Rowe, Topmodel Papis Loveday undSteven Gätjen Folge 3 (7. Mai) mit Coach Alexander Wulf, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, The Boss Hoss und Pierre M. Krause

mit Coach Alexander Wulf, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, The Boss Hoss und Pierre M. Krause Folge 4 „Muttertags-Special“ (14. Mai) mit Coach Johann Lafer, Aminata & Sabine Belli, Riccardo & Anna Simonetti sowie Larissa & Elke Marolt

mit Coach Johann Lafer, Aminata & Sabine Belli, Riccardo & Anna Simonetti sowie Larissa & Elke Marolt Folge 5 „Solo-Special Henssler vs. Rosin“ (21. Mai) mit Frank Rosin

mit Frank Rosin Folge 6 (28. Mai) mit Coach Martin Klein, Meteorologin Insa Thiele-Eich, Comedian Torsten Sträter und TV-Starlet Evelyn Burdecki

