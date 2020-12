Anzeige

Wie schon letztes Jahr praktiziert, sendet Sky eine Weihnachts-Konferenz aus der Handball-Bundesliga im Free-TV – nur diesmal um einen Tag verschoben.

Katharina Kleinfeldt übernimmt die Moderation der Konferenz; Bild: Screenshot Sky Sport

Die letzten Partien vor der Winterpause der Bundesliga im Handball stehen diesen Sonntag ab 16.30 Uhr auf dem Programm. Die Rhein-Neckar Löwen empfangen den HSC 2000 Coburg, der TBV Lemgo Lippe die Füchse Berlin und der TuSEM Essen die HSG Wetzlar. HC Erlangen gegen die HSG Nordhorn-Lingen musste aufgrund eines Coronafalls beim Gastgeber abgesagt werden.

Die Handball Konferenz am Sonntag auch live auf Sky Sport News

Somit bleiben nur noch drei Spiele für die Sky-Konferenz. Bei der dieses Mal alle Handball-Fans live dabei sein können. Neben der regulären Übertragung auf Sky Sport 2 zeigt Sky die letzte Konferenz des Jahres zusätzlich auch live im Free-TV auf Sky Sport News. Alle Begegnungen stehen bei Sky im Pay-TV freilich auch als Einzelspiele zur Verfügung. Hier kommt noch das vorgezogene Duell zwischen Leipzig und Flensburg, um 14.30 Uhr ebenfalls auf Sky Sport 2, hinzu.

Ab 16.30 Uhr begrüßt Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Zuschauer dann zur Konferenz aus der Handball-Bundesliga. In den nächsten Tagen und Wochen geht es dann zunächst am Montag mit dem Final Four der Champions League weiter. Vertreter der Handball-Bundesliga ist hier der THW Kiel. Ab 14. Januar folgt dann die Weltmeisterschaft in Ägypten.

Für Handball-Fans ist zur Winterzeit alles einiges geboten.