Handball-WM: Finale gleich im Free-TV und Stream

Das Finale der Handball-WM 2021 wird heute zwischen Dänemark und Schweden ausgetragen. Fans des torreichen Ballsports können sowohl im Free-TV als auch im Livestream dabei sein.

Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Herren sich bereits früh enttäuschend aus dem Turnier verabschiedet hat, ist nach einem quotenschwachen Start des Wettbewerbs auch für das skandinavische Finale zwischen Dänemark und Schweden kaum mit einem Publikumsrekord vor deutschen TV-Bildschirmen zu rechnen.

Hierzulande lebt der Handball als beständiger Provinzsport – viele Top-Teams kommen immerhin nicht aus den Großstädten – insbesondere von seinem Live-Publikum in den Hallen. Die stimmungsvollen Partien vor gefüllten Zuschauerrängen sind allerdings gerate pandemiebedingt weiterhin absolute Mangelware. Warum also nicht auch mal einschalten, wenn der Weltmeister-Titel im Handball heute in Kairo (Ägypten) ohnehin in den kalten Norden wandern wird?

Hier gibt es Dänemark gegen Schweden heute live

Zu sehen ist das Finale der Handball-Weltmeisterschaft, das heute in Nordafrika ausgetragen wird, sowohl im Free-TV als auch online im Livestream: Das Erste zeigt das Endspiel Dänemark gegen Schweden heute ab 17.30 (Anwurfzeit) ebenso wie Eurosport 1. Im Livestream gibt es das Spiel auch bei Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen.

Bei Eurosport ist übrigens Ex-Handballprofi Pascal „Pommes“ Hens als Experte zugegen. Hens gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2007 in Deutschland den Weltmeistertitel und verschaffte dem Handballsport zusammen mit dem Schnurrbart von Heiner Brand einen enormen Popularitätsschub. Darüber hinaus ist der über zwei Meter große Hens auch mit dem dänischen Handball bestens vertraut: Mit dem HC Midtjylland gewann „Pommes“ im nördlichen Nachbarland 2016 kurz vor seinem Karriereende noch den Landespokal.