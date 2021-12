Harald Schmidt und Gregor Gysi heute mit TV-Rückblick

Anzeige

TV-Legende Harald Schmidt und Linke-Politiker Gregor Gysi sind bärenstarke Rhetoriker mit hintersinnigem Witz – und blicken heute bei NTV gemeinsam auf Ergeignisse des Jahres 2021.

Eine richtungsweisende Bundestagswahl, eine verheerende Flutkatastrophe und immer wieder Corona: Nach einem bewegten zweiten Halbjahr 2021 haben Gregor Gysi und Harald Schmidt wieder reichlich Redebedarf. Dazu treffen sich der Linke-Politiker und der Entertainer erneut für ntv in Berlin, um die brisantesten Themen der vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. In „Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick“, am 23. Dezember 2021, 23.30 Uhr, ziehen die beiden gewohnt schlagfertig und meinungsstark ihr persönliches Fazit – und nehmen dabei, wie man sie kennt, kein Blatt vor den Mund.

Gysi und Schmidt über 2021: Kurz abgefrühstückt

In ihrer Jahresbilanz blicken Gregor Gysi und Harald Schmidt auf die wichtigsten politischen Ereignisse wie die Bundestagswahl und die Verhandlungen der Ampel-Parteien zurück. Dabei nehmen sich die beiden auch das Wahldesaster in Berlin vor. Weiter schauen sie auf den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, den Rückzug aus Afghanistan sowie die Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze.

Viel Gesprächsstoff liefert beiden die Flutkatastrophe, die im Juli das ganze Land erschütterte, sowie die sich zuspitzende Corona-Lage, deren Auswirkungen sie genauer unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus widmen sich Gregor Gysi und Harald Schmidt mit der Fußball-EM und den Olympischen Spielen den sportlichen Großereignissen des Sommers und wenden sich auch gesellschaftlichen, schlagzeilenkräftigen Themen zu. Mit Biss und Wortwitz blicken sie unter anderem auf einen beginnenden Weltraumtourismus, die Comebacks von TV-Shows wie „Wetten, dass..?“ oder die neugewonnene Freiheit von Britney Spears

Rückblick bei NTV und RTL+

Der Rückblick der besonderen Art findet erneut im Club „Bricks“ am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Wiederholt wird die Sendung am 25.12. um 19.10 Uhr, am 26.12. um 12.10 Uhr sowie am 28.12. um 17.10 Uhr. Zudem steht die Sendung auch auf RTL+ zum Abruf bereit.