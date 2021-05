Heute 100. Folge „Grill den Henssler“

Anzeige

Die beliebte Fernsehshow „Grill den Henssler“ feiert heute großes Jubiläum. Zwei Drittel seiner nun 100 Folgen lieferte TV-Koch Henssler bereits vor seinem ProSieben-Ausflug ab. Seit 2019 ist aber auch schon wieder 33 mal bei Vox zu sehen gewesen.

„In der 100. Folge warten auf den Hamburger Koch-King neben brandheißen Überraschungen auch wahre „Grill den Henssler“-Ikonen“, kündigte Vox vor der Ausstrahlung am Sonntag um 20.15 Uhr an. „Zum Jubiläum fordern ihn heraus: Autoexpertin Panagiota Petridou, die schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei war, Comedian und Henssler-Buddy Mario Barth und Dauer-Rivale Detlef Steves.“ Steves trete dann bereits zum 15. Mal bei „Grill den Henssler“ an.

Die Show ist für Vox ein Quotengarant. Regelmäßig schalten rund 1,5 Millionen Zuschauer ein. Die von ITV Studios Germany GmbH produzierte Show, lief bereits zwischen 2013 und 2017 sowie seit 2019 wieder bei Vox. 2015 räumte „Grill den Henssler“ den Publikums-Bambi ab und erhielt zwei Jahre später eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis.

Als nächstes muss sich Steffen Henssler beim Muttertags-Special am 9. Mai auf Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs, Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels sowie Moritz Sachs mit seiner „Lindenstraße“-Mama und „Mutter der Nation“ Marie-Luise Marjan messen. Zubereitet werden die liebsten Gerichte aus der Kindheit und deshalb fungieren dieses Mal die Mamas als Koch-Coaches und nehmen ihren Platz neben dem Herd ein.

Quelle dpa/Vox