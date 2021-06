History Channel und History Play zeigen Specials zur EM

Anzeige

Der History Channel und der On-Demand-Ableger bieten Fußballfans ein buntes Rahmenprogramm zur Fußball-EM.

Ab sofort sind über Sky Go, Sky Ticket und History Play zahlreiche Dokus und Doku-Reihen rund um Fußball zu sehen. Zusätzlich will der History Channel kurz vor dem EM-Finale, am Donnerstag, 8. Juli, ab 8.50 Uhr einen ganzen Thementag veranstalten.

Laut Sender stehen im Mittelpunkt des Specials und des Thementages die Doku-Reihen „Magische WM-Tore“, „Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fuballtrainer“ und „Superstars des Fußballs“. Weiterhin kündigt History die rund einstündige, eigenproduzierte Dokumentation „Deutschland – Deine Fußballseele“ von Emanuel Rotstein an.

Die Sendungen des Specials bzw. Thementages im Überblick:

„Magische WM-Momente – Tore, Träume & Triumphe: Turniere im Schatten der Diktatur“ am Donnerstag, 8. Juli, um 8:50 Uhr

„Magische WM-Momente – Tore, Träume & Triumphe: Die WM der Überraschungen“ am Donnerstag, 8. Juli, um 9:40 Uhr

„Magische WM-Momente – Tore, Träume & Triumphe: Das Turnier der großen Namen“ am Donnerstag, 8. Juli, um 10:30 Uhr

„Magische WM-Momente – Tore, Träume & Triumphe: Maradona – Aufstieg und Fall“ am Donnerstag, 8. Juli, um 11:15 Uhr

„Magische WM-Momente – Tore, Träume & Triumphe: 7 zu 1“ am Donnerstag, 8. Juli, um 12:05 Uhr

„Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fußballtrainer: Gérard Houllier“ am Donnerstag, 8. Juli, um 12:55 Uhr

„Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fußballtrainer: Claudio Ranieri“ am Donnerstag, 8. Juli, um 13:40 Uhr

„Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fußballtrainer: Roy Hodgson“ am Donnerstag, 8. Juli, um 14:30 Uhr

„Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fußballtrainer: Sven-Göran Eriksson“ am Donnerstag, 8. Juli, um 15:20 Uhr

„Geliebt, gehasst, gefeuert – Legendäre Fußballtrainer: Louis van Gaal“ am Donnerstag, 8. Juli, um 16:10 Uhr

„Superstars des Fußballs – Rivalen auf dem Rasen: Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi“ am Donnerstag, 8. Juli, um 16:55 Uhr

„Superstars des Fußballs – Rivalen auf dem Rasen: Pelé vs. Diego Maradona“ am Donnerstag, 8. Juli, um 17:20 Uhr

„Superstars des Fußballs – Rivalen auf dem Rasen: Zinedine Zidane vs. Michel Platini“ am Donnerstag, 8. Juli, um 17:45 Uhr

„Superstars des Fußballs – Rivalen auf dem Rasen: Marco Van Basten vs. Jürgen Klinsmann“ am Donnerstag, 8. Juli, um 18:10 Uhr

„Deutschland – Deine Fußballseele“, einstündige Dokumentation mit Wigald Boning, am Donnerstag, 8. Juli, um 18:35 Uhr (Teil des Thementages sowie bei History Play verfügbar)

