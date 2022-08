„Hör mal, wer da hämmert“-Stars bekommen neue Serie

Anzeige

Die „Hör mal, wer da hämmert“-Haudegen Tim Allen und Richard Karn widmen sich in ihrem neuen Format „More Power“ zusammen mit Youtuberin April Wilkerson allem rund um das Thema Werkzeuge.

Bereits im HISTORY-Channel-Format „Tim Allen – Wettkampf der Heimwerkerkönige“ knüpften die Golden-Globe-Gewinner Tim Allen und Richard Karn im vergangenen Jahr an den Erfolg ihrer Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ an. Dieses Format ist jederzeit auf Abruf über das Streaming-Angebot History Play bei Amazon, Apple und ScreenHits TV verfügbar. Lesen Sie dazu gerne unseren DIGITAL-FERNSEHEN-Artikel.

Zweit History-Channel-Sendung für das beliebte „Hör mal, wer da hämmert“-Duo

Nun folgt mit „More Power“ eine weitere nicht-fiktionale Reihe. Gemeinsam mit Youtuberin April Wilkerson steht die Geschichte, Funktionalität, die Einsatzgebiete und Besonderheiten verschiedener Werkzeuge im Zentrum: von Schrauben und Nägeln über Laser bis zu Magneten.

Das Doku-Format „More Power“ startete soeben auf dem US-amerikanischen History Channel und wird im letzten Quartal 2022 auch im deutschsprachigen Raum exklusiv auf The History Channel zu sehen sein. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. In jeder der zehn halbstündigen Episoden nimmt sich das Trio um Tim Allen, Richard Karn und April Wilkerson ein Werkzeug vor, befasst sich mit seiner Geschichte, Entwicklung und Funktionalität sowie den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – ob im eigenen Haushalt oder in der Industrie – und testet seine Grenzen aus.

Do-It-Yourself-Expertin April Wilkerson mit an Bord

Dreh- und Angelpunkt in „More Power“ ist Tim Allens Werkstatt in Los Angeles. Doch verlassen die Moderatoren den Ort des Geschehens immer wieder, beispielsweise um sich vor Ort Werkzeuge und Maschinen vorführen zu lassen oder sie sogar selbst zu testen: von Bulldozern und Baggern bis hin zu einer Guillotine-Schere. Immer wieder lädt Tim Allen für eine Challenge Experten in seine Werkstatt ein und stellt seinen Gästen die Aufgabe, speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Innovationen zu kreieren, damit die Werkzeuge und Maschinen noch mehr leisten – eben „More Power“.

Weitere Informationen zum History Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.

Quelle: History Channel

Bildquelle: heimwerkerhistory2: History / Jason Elias 2020