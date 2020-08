„Hör mal, wer da hämmert“-Stars bekommen echte eigene Heimwerker-Show auf History

Anzeige

Als Tim und Al aus der fiktiven „Tool Time“ eroberten sie die Herzen des TV-Publikums auch hierzulande. Nun werden die „Hör mal, wer da hämmert“-Stars Tim Allen und Richard Karnim kommenden Jahr in einer neuen, echten Heimwerker-Sendung wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

In der Show mit dem Arbeitstitel „Assembly Required“ (deutsch: Montage bzw. Bauteil nötig) soll es darum gehen, Haushaltsgeräte zu reparieren und zu verbessern, wie das Promi-Portal „Entertainment Weekly“ berichtete. „Sagen wir, wie es ist – wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft“, wird Tim Allen (67) dort zitiert. Die Sendung soll auf dem privaten Bezahlsender „History“ ausgestrahlt werden und aus zehn Episoden bestehen. Allen soll auch als Produzent fungieren, Richard Karn moderieren.

In der 90er-Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ spielte Tim Allen einen Familienvater und Moderator der Heimwerkersendung „Tool Time“. Richard Karn war in der Serie Co-Moderator der Show in der Show, in der nicht alles so lief, wie geplant. Mit acht Staffeln war „Hör Mal, wer da hämmert“ in den USA ein Hit.

Allen erhielt einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller.