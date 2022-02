HSV – Werder: So sieht man das Nord-Derby heute live

Anzeige

Sowohl der HSV als auch Werder Bremen wollen in die 1. Bundesliga zurück – und haben beste Chancen. Das Spitzen-Derby der 2. Liga zwischen Hamburger SV und Werder ist heute live im Pay-TV zu sehen.

Am heutigen Sonntag kommt es in der 2. Bundesliga zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Erzrivalen HSV gegen Werder. Zugleich ist es aktuell das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer (Werder) gegen den Tabellenzweiten (HSV), beide Teams dürfen sich also berechtigten Aufstiegshoffnungen machen. Die Bremer hatten nach sieben Siegen in Folge am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Ingolstadt erstmalig wieder Punkte abgegeben. Der HSV kam in Sandhausen ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus. Sky überträgt am heutigen Sonntag live ab 13.00 Uhr (Anstoßzeit).

Der Fußball-Sonntag heute bei Sky

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6, u.a. mit dem Nordderby Hamburger SV gegen Werder Bremen

16.30 – 22.00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16.45 – 17.15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17.30 – 18.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Bochum – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

18.00 – 18.30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19.00 – 19.15 Uhr: „Didi Hamann spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19.30 – 20.00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1

23.00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Quelle: Sky