„In aller Freundschaft“ begeht im Januar 1000. Jubiläum

Im Januar naht bei der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ ein großes Jubiläum: Die 1000. Episode wird ihre TV-Premiere feiern.

Die 1000. Folge der populären ARD-Krankenhaussoap „In aller Freundschaft“ läuft am 31. Januar im Fernsehen und soll ab 24. Januar schon in der Mediathek zu finden sein. Das geht aus der Programmplanung der ARD für das Erste hervor und bestätigte am Donnerstag der zuständige Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Das Jubiläum werde im Ersten in einen Abend mit einer Doppelfolge gepackt, um 20.15 Uhr komme Episode 999 und um 21.00 Uhr Folge 1000.

„In aller Freundschaft“ pausiert wegen Fußball-WM

Derzeit pausiert die Serie wegen der Fußball-WM, am 20. Dezember gibt es einen Doppelfolgendienstag mit Episode 997 und 998. Dann ist nochmal Pause und es gibt fünf Dienstage keine neuen Folgen vor Ausstrahlung der 999. und 1000. Folge.

Die seit 1998 ausgestrahlte Serie mit stets um die fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der linearen Ausstrahlung im ARD-Hauptprogramm dreht sich um die fiktive Leipziger Sachsenklinik. Doktor Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und sein Team erleben Patientenschicksale und private Dramen. Die Folgen sind immer schon eine Woche vorab in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die Serie wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD Degeto produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD.

