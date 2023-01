Jörg Thadeusz verstärkt das Team von „Phoenix persönlich“

Anzeige

Der Radio- und TV-Moderator Jörg Thadeusz wird ab sofort das Team der Interviewer von „Phoenix persönlich“ verstärken, wie der Sender am Dienstag mitteilte.

Die erste Ausgabe von „Phoenix persönlich“ mit Jörg Thadeusz wird laut Sender am 27. Januar um 18 Uhr laufen. In der Sendung wird Thadeusz den früheren US-Botschafter John Kornblum anlässlich dessen 80. Geburtstags als Gesprächsgast empfangen, heißt es in der Mitteilung.

Neben Jörg Thadeusz und Eva Lindenau führen auch die Leiterin der Phoenix-Gesprächsredaktion, Inga Kühn, sowie der ebenfalls neu zum Team dazu gestoßene Moderator Alexander Kähler im wöchentlichen Wechsel durch das Talkformat, erklärt der Sender.

Nach der Premiere am Freitagabend wird die Sendung laut Phoenix am Samstag um 0 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr wiederholt. Das halbstündige Gespräch ist zudem auf der Homepage von Phoenix und auf dem YouTube-Kanal online first abrufbar. Nach TV-Ausstrahlung kann man die Sendung auch in den Mediatheken von ARD und ZDF streamen.

Quelle: Phoenix

Bildquelle: 1_phoenix_Logo: © Phoenix