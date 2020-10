Länderspiel Deutschland gegen Türkei heute im Free-TV – mit Poldi als Experte

Anzeige

„Ein Fall für Poldi“: Das ist das heutige Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei.

Heute ist es soweit: Deutschland trifft in einem Testspiel auf die Türkei und RTL zeigt das Spiel aus Köln live. Dafür konnte der Sender einen prominenten Experten gewinnen: Aus dem RheinEnergieStadion analysiert Lukas Podolski an der Seite von Moderator Florian König das Spiel: „Ein Länderspiel in meiner Stadt Köln gegen die Türkei, wo ich derzeit bei Antalyaspor einen Vertrag habe. Im Fernsehen übertragen von dem Sender, mit dem ich mich seit vielen Jahren besonders verbunden fühle. Das ist ganz klar ein Fall für Poldi.“, so Podolski. Außerderm freue er sich, „bei der Gelegenheit auch Jogi und die Jungs mal“ wiederzusehen.

Dass die Wahl des Kölner Senders auf den 35-jährige Kultstürmer fiel, lag nahe: Podolski kennt sich sowohl mit dem deutschen als auch mit dem türkischen Fußball bestens aus. Aktuell steht er beim türkischen Süper Ligisten Antalyaspor unter Vertrag, zwischen 2015 und 2017 spielte er bereits bei Galatasaray Istanbul. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er insgesamt 130 Länderspiele, Höhepunkt war der WM-Gewinn 2014.

Nachdem die DFB-Elf zuletzt bei den Nations League-Spielen gegen die Schweiz und Spanien (jeweils 1:1) eher schwächelte, muss sich die Mannschaft nun steigern. Als Favorit in Köln wird die deutsche Mannschaft gesehen, die auch in der Länderspielbilanz mit 14:3 Siegen bei drei Unentschieden deutlich vorne liegt. Für das Team um Trainer Şenol Güneş gab es in der Nations League eine Heimniederlage gegen Ungarn (0:1) und ein Unentschieden in Serbien (0:0).

Am heutigen Mittwoch, 7. Oktober, ab 20.15 Uhr berichtet RTL live vom Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei. Anstoß ist 20.45 Uhr. Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Analysiert wird die Partie neben Florian König auch von Lukas „Poldi“ Podolski.