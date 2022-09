„Late Night Berlin“: Mit diesen Gästen kommt Klaas heute zurück aus Sommerpause

Anzeige

Nach gut dreimonatiger Sommerpause kehrt auch Klaas Heufer-Umlauf zurück: Ab dieser Woche gehört der späte Dienstagabend bei ProSieben wieder „Late Night Berlin“.

In der ersten von 15 neuen Ausgaben in den kommenden Monaten sollen die Show-Diebe Nilam Farooq und Olli Schulz aus dem Format „Wer stiehlt mir die Show?“ zu Gast sein sowie Show-Erfinder und Heufer-Umlauf-Buddy Joko Winterscheidt. Das Finale der aktuellen „Wer stiehlt mir die Show?„-Staffel steht Dienstag zuvor im ProSieben-Programm.

Was hat Klaas im Sommerurlaub gemacht?

Außerdem, so ProSieben in einer Ankündigung, zeige Klaas, wie er seinen Sommerurlaub verbracht hat und wie er Schlagzeilen der vergangenen Monate generierte. Die letzte Folge vor der Sommerpause der Late-Night-Show wurde vor 14 Wochen, am 31. Mai, ausgestrahlt.

„Late Night Berlin“ läuft ab dem 6. September um 23.30 Uhr immer dienstags auf ProSieben.

