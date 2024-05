Leichtathletik-EM im Free TV bei ARD und ZDF

Es ist für viele Athleten die Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele in Paris: die Leichtathletik-EM in Rom Anfang Juni. ARD und ZDF zeigen sie im Free TV und lassen die Zuschauer crossmedial daran teilhaben.

Trotz magerer deutscher Medaillen-Bilanz war die Resonanz auf allen Ausspielwegen der ARD bei der Leichtathletik-WM 2023 ungebrochen. Das bekräftigte die Rundfunkanstalt am Donnerstag erneut. Entsprechend läuft auch die Leichtathletik-EM 2024 bei der ARD. Im Wechsel übertragen ARD und ZDF je drei der sechs Wettkampftage vom 7. bis 12. Juni.

Die Leichtathletik-EM 2024 im Ersten und online kostenlos miterleben

Zu den Disziplinen der Leichtathletik gehört auch der 100 Meter-Lauf (Symbolbild). © shocky/stock.adobe.com

Das Erste sendet live aus Rom am 7., 9. und 11. Juni. Die Live-Übertragungen im Ersten könnten geschmückt werden von Höhepunkten wie dem Kugelstoßfinale der Frauen mit Shootingstar Yemisi Ogunleye, dem 100 Meter-Finale mit Gina Lückenkemper, der Zehnkampfentscheidung der Männer sowie dem Hochsprungfinale der Männer mit dem italienischen Publikumsliebling Gianmarco Tamberi.

Beliefert werden auch ARD-aktuell, das Morgenmagazin und das Mittagsmagazin sowie die Sportschau. Zusammen mit dem ZDF realisiert der NDR die EM als Vor-Ort-Produktion mit angeschlossenen Satelliten-Standorten.

Neben zahlreichen Hörfunk-Angeboten wie Nachrichten, Collagen und Live-Schalten wird die Leichtathletik-EM auch online abgebildet: live und on demand in der Mediathek, bei Sportschau.de, in der Sportschau-App und auf Youtube. Geplant sind unter anderem Live-Ticker, Simulcast-Live-Streams von allen Events, tägliche Zusammenfassungen des Wettkampftages und der Topwettkämpfe. Auch wird es Relives geben – also Wiederholungen von Live-Sessions.