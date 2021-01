„Let’s Dance“ – Das sind die neuen Kandidaten

Anzeige

Vom Mallorca-Schlagerkönig Mick über den Krimi-Kommissar bis zum ehemaligen Tagesschau-Sprecher: Die neuen Kandidaten für die RTL-Show „Let’s Dance“ stehen fest.

Das Kandidatenfeld für die 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ steht fest. Wie der Sender am Sonntag mitteilte, werden in diesem Jahr unter anderem der frühere Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (68) und die Soziologin und Journalistin Auma Obama (60), die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, teilnehmen. „Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann“, wird Hofer zitiert.

Weitere Teilnehmer sind Ex-„Prince Charming» Nicolas Puschmann (29), Sportreporter Kai E. bel (55), Schauspielerin Valentina Pahde (26), Schlagersänger Mickie Krause (50), Sängerin Senna Gammour (41), Schauspieler Erol Sander (52), Moderatorin Lola Weippert (24), Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (32), Musikerin Ilse DeLange (43), Model Kim Riekenberg (26), Boxer Simon Zachenhuber (22) und Sängerin Vanessa Neigert (28).

Puschmann, der mit dem Gay-Dating-Format „Prince Charming“ bekannt geworden war, werde mit einem Mann tanzen, hieß es auf der RTL-Website. Erst habe er den Plan gehabt, mit einer Frau teilzunehmen – sich dann aber von der österreichischen Ausgabe der Tanzshow („Dancing Stars“) inspirieren lassen, wo bereits 2011 zwei Männer gemeinsam tanzten. Die neue Staffel von «Let’s Dance» ist vom 26. Februar an wöchentlich bei RTL zu sehen.