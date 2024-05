Letzter „Tatort“ vor Sommerpause mit schwächster Quote 2024

Der letzte Krimi der „Tatort“-Saison hat einen schwachen Zuschauerwert erreicht.

Den Fall „Letzter Ausflug Schauinsland“ des Ermittler-Teams aus dem Schwarzwald sahen am Pfingstmontag 5,96 Millionen Menschen (22,8 Prozent). Dies war die schwächste Publikumsreichweite der Reihe im laufenden Jahr.

Erst im Spätsommer neue „Tatort“-Folgen

Der „Tatort“ verabschiedet sich damit Mitten im Frühjahr bereits in die Sommerpause. Am kommenden Sonntag läuft noch ein neuer Fall der Reihe „Polizeiruf 110“, bevor bis zum Spätsommer Wiederholungen am Sonntagabend das Bild bestimmen werden. DIGITAL FERNSEHEN berichtete

dpa/bey