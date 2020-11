Live: Heute ARD-Sondersendung „65 Jahre Bundeswehr“

Anzeige

Ihr 65. Jubiläum begeht die Bundeswehr mit einem Feierlichen Gelöbnis im Garten von Schloss Bellevue. Das Erste überträgt live.

Am 12. November 1955 leisteten die ersten 101 Soldaten in der Bonner Ermekeil-Kaserne ihren Eid ab. Zehn Jahre nach Kriegsende wurden damit die westdeutschen Streitkräfte erschaffen – die Geburtsstunde der Bundeswehr. Das ist nun 65 Jahre her.

Das Erste überträgt das Feierliche Gelöbnis in einer Sondersendung live aus dem Garten von Schloss Bellevue am 12. November ab 13 Uhr. Ariane Reimers, Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio moderiert die Sondersendung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer halten die Ansprachen.

Die Sondersendung wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauer live untertitelt.