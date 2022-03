Live-Sport-Highlights im Free- und Pay-TV am Bundesliga-freien Wochenende

Anzeige

Zwar ist dieses Wochenende kein Bundesliga-Spieltag, als Ersatz gibt es aber nicht das Länderspiel der Nationalmannschaft, sondern gleich ein ganzes Live-Sport-Bouquet aus vielen Sportarten.

So laufen bei Sky zum Beispiel über das Wochenende verteilt gleich vier Live-Spiele aus der Nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL (Übersicht mit Sendezeiten am Ende des Artikels). Dabei kommen unter anderem auch die deutschen Kufencracks Leon Draisaitl und Moritz Seider mit ihren Mannschaften Edmonton Oilers respektive Detroit Red Wings zum Einsattz.

Formel 1 bei Sky

Außerdem geht die Formel-1-Saison direkt am Wochenende nach dem ersten Rennen mit dem zweiten Grand Prix weiter. Diesmal wird in Saudi-Arabien gefahren. Der Formel-1-Sender Sky Sport F1 bietet dabei ein Rund-um-sorglos-Paket mit allen Trainings, Qualifying, dem Rennen und Rahmenprogramm (Sendeplan siehe unten). Wie immer kommentiert Sascha Roos auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Als Experte wird Ralf Schumacher im Einsatz sein. Die Moderation übernimmt Peter Hardenacke.

Titelkampf in der Handball-Bundesliga live im Free- und Pay-TV

In Abstinenz der Bundesliga dreht sich bei Sky an diesem Wochenende außerdem einiges um Deutschlands zweitliebstes Kind, wenn es um Sport geht – den Handball. So gibt es bereits diesen Freitag, ab 18 Uhr, auf Sky Sport News die Einstimmung auf das große Highlight des Spieltags, das Spiel SC Magdeburg gegen Titelverteidiger THW Kiel (Samstag 17.30 Uhr), in Form eines Spezials über den Titelkampf in der Handball-Bundesliga. Zuvor ist am Samstag, um 15.15 Uhr auch das andere Spiel des Tages HSG Wetzlar – Bergischer HC live bei dem Pay-TV-Anbieter zu sehen. Den Gipfel in Magdeburg überträgt übrigens auch die ARD live im Free-TV. Schließlich muss ja Ersatz für die Bundesliga-„Sportschau“ am Samstag her.

Am Sonntag greifen dann auch noch unter anderem Flensburg und die Füchse Berlin ins Geschehen – und bei einer Niederlage Magdeburgs vielleicht auch nochmal in den Meisterschaftskampf ein. Dieses und alle weiteren Sonntagsbegegnungen laufen wiederum exklusiv bei Sky als Einzelspiel und auch in der Konferenz.

Skispringen: Weltcup-Finale live im Free-TV

Außerdem gibt es bereits jetzt live im Ersten das Weltcup-Finale im Skispringen zu sehen. Die Übertragung des ersten Durchgangs läuft von 14 bis 16 Uhr live im Ersten und bei Eurosport. Der 2. Durchgang folgt als großer Paukenschlag zum ultimativen Saisonschluss samt Trophäen-Übergabe am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr ebenfalls auf den beiden genannten Sendern. Gleiches gilt für das Teamspringen am Samstag, zwischen 10 und 12 Uhr.

Dreimal Fußball live im Free-TV trotz Bundesliga-Pause

Zu guter Letzt gibt es aber ja auch Live-Programm vom König Fußball: Zuerst einmal ist hier natürlich das Test-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am morgigen Samstagabend im ZDF zu erwähnen. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Dann steht bereits heute aber auch noch ein EM-Qualifikations-Match der deutschen U21 auf dem Plan. ProSieben Maxx überträgt das Spiel gegen Lettland live ab 18.15 Uhr. Aus der dritten Liga gibt es derweil noch das Spiel VfL Osnabrück – Eintracht Braunschweig nachzuholen. Am Samstag, ab 14 Uhr, sind der NDR als auch Magenta Sport live dabei.

Internationale Spiele des Länderspielwochenendes laufen außerdem noch hinter der Bezahlschranke bei DAZN. Hier werden unter anderem die WM-Playoffs aus Afrika live übertragen. Abseits des Fußballs hat das DAZN-Programm beispielsweise auch noch NBA- und College-Basketball an diesem Wochenende zu bieten.

Die NHL-Live-Spiele an diesem Wochenende bei Sky:

In der Nacht auf Samstag, 26. März:

0 Uhr: New York Rangers – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport 3

Samstag, 26. März:

17.30 Uhr: Boston Bruins – New York Islanders live auf Sky Sport 3 (deutsch vertont)

In der Nacht auf Sonntag, 27. März:

4 Uhr: Calgary Flames – Edmonton Oilers live auf Sky Sport 2

Sonntag, 27. März:

23 Uhr: Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings live auf Sky Sport 3 (deutsch vertont)

Sendeplan für den Großen Preis von Saudi-Arabien live auf Sky Sport F1:

Freitag, 25. März:

12.25 – 13.15 Uhr: Formel 2 – Training

13.45 – 14.45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

14.45 – 16.25 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

16.25 – 17.00 Uhr: Formel 2 – Qualifying

17.45 – 19.30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

Samstag, 26. März:

12.30 – 13.25 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.25 – 14.30 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

14.45 – 16.30 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

17.30 – 19.30 Uhr: Formel 1- Qualifying

19.30 – 20.00 Uhr: Formel 1- Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 27. März:

15.50 – 17.10 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

17.30 – 18.55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

18.55 – 20:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

20.45 – 21.30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

21.30 – 22.00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

Montag, 28. März:

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

