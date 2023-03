Live-Sport rund ums Länderspiel: Wintersport-Finale live im ZDF

Anzeige

Das ZDF zeigt am Wochenende nicht nur den Länderspiel-Auftakt ins Jahr 2023 des DFB gegen Peru, sondern auch das Wintersport-Finale der aktuellen Saison ausführlich. Los geht es bereits an diesem Freitagvormittag.

Abschluss der Wintersportsaison 2022/2023 im ZDF mit „sportstudio live“ am Wochenende: Für Wintersport-Fans ist am Samstag, 25. März, von 12.45 bis 18.05 Uhr, und am Sonntag, 26. März (12.48 bis 17 Uhr,) im ZDF noch einmal einiges geboten. Unter anderem im Programm: Die Eiskunstlauf-WM im japanischen Saitama und dem Weltcup-Finale im Langlauf und in der Nordischen Kombination im finnischen Lahti. Bereits diesen Freitag (24. März) ist von 9.20 bis 13.40 Uhr die Kür der Frauen bei der Eiskunstlauf-WM im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ebenfalls dort lässt sich ab 17 Uhr das Weltcup-Skispringen der Frauen in Lahti verfolgen.

Wintersport-Finale im Zweiten am Wochenende im TV, Freitag Livestreams

Am Samstag (25. März) startet „sportstudio live“ um 12.45 Uhr mit der Kür der Männer bei der Eiskunstlauf-WM in Japan in den Übertragungstag: ZDF-Sportreporterin Petra Bindl ist am Mikrofon. Vom Langlauf-Weltcup-Finale in Finnland melden sich ab 13.40 Uhr Moderator Sven Voss und Reporter Peter Leissl mit den Sprintrennen von Männern und Frauen. Ab 14.55 Uhr rücken die Nordischen Kombinierer in den Fokus (Reporter: Volker Grube), bevor ab 16.05 Uhr der erste Durchgang im Team-Wettbewerb der Männer beim Weltcup-Skispringen in Lahti auf dem Programm steht. Moderator Norbert König, der neue ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund (Foto) und Reporter Stefan Bier sind auch beim zweiten Durchgang ab 17.15 Uhr erneut live zu sehen – nach einer Zusammenfassung des Slopestyle-Finales beim Freestyle-Weltcup im schweizerischen Silvaplana (Reporter: Andreas Kürten).

Länderspiel am Samstagabend im ZDF

Im ersten Länderspiel seit der verkorksten WM in Katar trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick dann um 20.45 Uhr in Mainz auf Peru, die Live-Übertragung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr

Der letzte Wintersport-Übertragungstag in der Saison 2022/2023 beginnt am Sonntag (26. März) 12.48 Uhr, mit der Zusammenfassung des 20-Kilometer-Massenstarts der Frauen und ab 13 Uhr mit der Live-Übertragung des 20-Kilometer-Massenstarts der Männer. Das Schaulaufen bei der Eiskunstlauf-WM steht dann gegen 13.45 Uhr auf dem ZDF-Programm. Die Nordischen Kombinierer ab 14.10 Uhr, die Skispringer ab 15.05 Uhr und ab 16.20 Uhr mit dem zweiten Durchgang sowie eine Zusammenfassung des Snowboard-Weltcupfinales runden das Übertragungsprogramm ab.

Noch mehr aus der Vielfalt des Sports bietet dann ab 17.10 Uhr die ZDF-„sportstudio reportage“ mit Moderator Rudi Cerne.

