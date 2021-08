„Love Island“ mit Sylvie Meis: Startdatum steht fest

Anzeige

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Sylvie Meis künftig „Love Island“ moderieren wird. Jetzt hat RTL Zwei einen Starttermin verkündet.

In „Love Island“ zieht es eine Gruppe Singles in eine Traumvilla auf Mallorca, wo sie vier Wochen lang Zeit haben, die große Liebe zu finden. Das Paar, das am Ende übrig bleibt, nimmt 50.000 Euro mit nach Hause. Und, wer weiß, wenn es schon nicht für die große Liebe reicht, öffnen sich für einige Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht zumindest die Tore für weitere Reality-Formate, wie man in den letzten Jahren immer wieder beobachten konnte.

Mit der bevorstehenden sechsten Staffel übernimmt Sylvie Meis erstmals die Moderation. Laut RTL Zwei ist sie schon voller Vorfreude auf den Start der Dating-Show: „Bald geht es los und ich freue mich so, Teil der Love Island‘ Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, endlich die Islander kennenzulernen und ihnen beim Verlieben zuzuschauen.“

Die neuen Folgen von „Love Island“ starten am 30. August. Der Beginn an diesem Datum erfolgt zur Primetime um 20.15 Uhr. Ab dem 31. August läuft die Dating-Show dann immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr bei RTL Zwei. Nach Ausstrahlung kann man die einzelnen Folgen jeweils eine Woche lang kostenlos auf TVNow streamen sowie anschließend im Premium-Bereich.