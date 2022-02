„Maischberger“: Karl Lauterbach kommt nicht in die Talshow

Anzeige

Das Gesicht von Karl Lauterbach ist in der Pandemie zu einem der Bekanntesten der Bundesrepublik Deutschland geworden, auch aufgrund seiner Medienpräsenz. Bei „Maischberger“ wird er in dieser Woche allerdings nicht wie ursprünglich geplant zu Gast sein.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gilt als besonders häufig gesehener Gast in Polit-Talkshows – am Mittwoch muss Sandra Maischberger allerdings auf ihn verzichten. Das Bundesgesundheitsministerium teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass der Minister seinen Auftritt absagen musste. Zum Grund hieß es: „Er ist stark erkältet. Eine Corona-Infektion liegt nicht vor.“

Karl Lauterbach fällt krank aus

Der 58-Jährige war eigentlich für den Talk „Maischberger – Die Woche“ am Mittwochabend (22.50 Uhr) bereits als Gast eingeplant. Es sollte in dem Gespräch um die aktuellen Corona-Zahlen und lauter werdende Forderungen nach Lockerungen gehen. Der Sender hat inzwischen Ersatz gefunden und kündigte Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen als neuen Gast an.