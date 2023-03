„Manta Manta“: Klassiker kurz vorm Kinostart von „zwoter Teil“ heute im Free TV

Anzeige

„Manta Manta 2“ startet nächste Woche in den Kinos. Wer zuvor noch einmal in Erinnerung an den Klassiker mit Til Schweiger und Tina Ruland schwelgen will, kann sich Teil 1 von „Manta Manta“ heute im Free TV ansehen.

Nach 32 Jahren bekommt der Auto-Comedy-Klassiker „Manta Manta“ eine Fortsetzung. Am 30. März ist Kinostart für „Manta Manta: Zwoter Teil“. Für Fans des Kultfilms und diejenigen, die den ersten Teil bisher nicht kennen, holt RTL Nitro den Streifen von 1991 noch einmal ins Programm. Heute, am 21. März, läuft „Manta Manta“ um 20.15 Uhr bei RTL Nitro im Free TV.

Am Freitag, 24. März, um 16 Uhr, ist „Uschi“-Schauspielerin Tina Ruland zudem zu Gast bei „Volles Haus!“. In der Talksendung verrät sie, wie es in der Fortsetzung der Kultkomödie im Kino weitergeht. Und wie es ist, zum ersten Mal mit dem eigenen Sohn vor der Kamera zu stehen. Die Sendung läuft auf SAT.1 und bei Joyn.

Til Schweiger und sein Manta. Bild: Til Schweiger via Instagram (screenshot: digitalfernsehen.de)

„Manta Manta“ (1991) – der Inhalt

Berties (Til Schweiger) Leben dreht sich um drei Sachen: seinen getunten Opel Manta, seine Freundin Uschi (Tina Ruland) und seine Clique. Auch Gerd, Klausi und Hakan haben nichts anderes im Kopf, als ihre geliebten Flitzer zu frisieren und Rennen zu fahren. Nach einem Rennen, bei dem Berti einen GTI furchtbar alt aussehen lässt, fordert er den ständig nervenden und Manta-hassenden Mercedesfahrer Axel heraus, gegen ihn zu fahren. Dabei setzt Berti das Geld, mit dem seine Freundin Uschi und er sich eine gemeinsame Wohnung leisten wollten, aufs Spiel. Zu allem Übel mischt sich in den Streit der beiden bald der windige Ferrarifahrer und Diskothekenbesitzer Helmut ein. Er baggert Berties Freundin an und möchte sie für eine Misswahl in seiner Disko gewinnen.

Doch damit nicht genug. Inzwischen hat Klausi Gerds Manta mit bleihaltigem Benzin betankt und ihn dann bei einer kleinen Spritztour versehentlich im See versenkt. Wenig später verliebt Gerd sich in eine „Ente“ fahrende Öko-Tussi und Berties Manta erleidet auf dem Weg zum Stadion einen Kolbenfresser. Bertie und Gerd bauen daraufhin einen Rennmotor aus einem 100.000-Mark-Wagen in den Manta ein. Doch Berti kann das Rennen nicht mehr fahren: Nach einem fundamentalen Besäufnis ist er sternhagelvoll. Nun schlägt Klausis Stunde! Er soll mit Berties getunten Manta Axel im Straßenrennen in seinem ebenfalls modifizierten roten Mercedes 190 Evo 1 besiegen.

Mit Material von RTL

