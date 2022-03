Markus Anfang heute im ZDF-„Sportstudio“: Wirbel um Auftritt des Impfpass-Betrügers

Anzeige

Lange hat er geschwiegen, nun will er sich im „aktuellen sportstudio“ erklären: Ex-Werder-Trainer Markus Anfang.

Diesen Samstag, um 23.05 Uhr, begrüßt Moderator Sven Voss Anfang zum Gespräch. Für den wegen eines gefälschten Impfpass bei Werder Bremen zurückgetretenen und seit dieser Woche zu einer Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro verurteilten Trainer ist es der erste TV-Auftritt nach dem Skandal im November 2021.

Der ehemalige #Werder-Trainer Markus Anfang spricht zum ersten Mal über den Skandal um seinen gefälschten Impfpass 👉am Samstag bei uns im #sportstudio! pic.twitter.com/rV5OwC9eWa — ZDF sportstudio (@sportstudio) March 18, 2022

Vom Sportgericht des DFB wurde er mit einer Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt. Im Zuge der Ankündigung des Auftritts von Markus Anfang im „Sportstudio“ gibt es aktuell reichlich Wirbel in Sozialen Netzwerken wie Twitter. Dort wird unter anderem befürchtet, das ZDF gebe auf diese Weise Impfgegnern eine Plattform. Der Sender verweist wiederum, dass es heute Abend nicht darum ginge, die Schuldfrage zu klären.

„Die ist abschließend geklärt. Es geht darum zu erfahren, warum Markus Anfang als prominenter Fußballtrainer so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Diese Frage kann nur er beantworten.„, heißt es vonseiten des ZDF weiter zu der Thematik.

Ebenfalls zu Gast im „aktuellen sportstudio“: Die überragende Para-Athletin Anna-Lena Forster, die mit zweimal Gold und zweimal Silber von den Paralympics in Peking zurückgekehrt ist. Darüber hinaus stehen die Samstagsbegegnungen des aktuellen Bundesligaspieltages im Blickpunkt inklusive der ersten Free-TV-Bilder des Topspiels am Abend zwischen Bayern München und Union Berlin. Reporterin in der Münchener Arena ist Claudia Neumann.

Weitere Themen der Sendung: 2. Bundesliga und Wintersport.