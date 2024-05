„Mensch Soldat“ RTL2 zeigt Bundeswehr-Doku

RTL2 will mit „Mensch Soldat – Unser Leben mit der Bundeswehr“ den Alltag verschiedener Soldaten und Soldatinnen im niedersächsischen Munster zeigen. Die Dokumentation solle Soldaten und Soldatinnen in verschiedenen Lebenslagen zeigen.

„Mensch Soldat – Unser Leben mit der Bundeswehr“ heißt eine Dokumentation, die diese Woche auf RTL2 laufen wird. Darin begleitet RTL2 verschiedene Soldaten und Soldatinnen im niedersächsischen Munster. Der Ort ist der viertgrößte Standort der Bundeswehr in Deutschland und unter anderem auch Heimatort des aktuellen Co-Parteivorsitzenden der SPD Lars Klingbeil. Neben dem dortigen Panzermuseum befinden sich unter anderem auch Kasernen und zwei Truppenübungsplätze am größten Heeresstandort der Bundeswehr. Am Standort findet seit 2023 auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Marder und Leopard statt.

Im Fokus der Dokumentation, so gibt RTL2 bekannt, stehe „der Mensch in der Uniform“. Dabei begleiten die Kameras verschiedene Soldaten und Soldatinnen: Einige von ihnen bereiten sich auf ihren Einsatz in Litauen vor. Das Kamera-Team besucht auch die Munsteraner vor Ort und will so einen Eindruck vom Leben deutscher Soldaten im Auslandseinsatz bieten. Eine der Protagonistinnen, Britta, hat deutsche Eltern und wuchs in Namibia auf. Ihr Traum, so gibt RTL2 bereits im Vorhinein der Ausstrahlung bekannt, sei es immer gewesen, eines Tages bei der Bundeswehr im Panzer zu sitzen. Inzwischen sei sie Ladeschützin.

Bundeswehr-Doku für 7 Tage kostenlos auf RTL+

Produziert wurde das Format von der CLIP KLAP TV- und Mediaproduktion GmbH. Die Ausstrahlung von „Mensch Soldat – Unser Leben mit der Bundeswehr“ findet am Donnerstag, den 30. Mai, um 20.15 Uhr, bei RTL2 statt. Im Anschluss der Ausstrahlung wird die Dokumentation 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar sein und im Anschluss daran in den PREMIUM-Bereich rücken. Die Bundeswehr selbst will wohl in Zukunft über Tiktok Nachwuchs rekrutieren (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).