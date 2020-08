Mit Vanessa Mai: Heute wieder „Bares Für Rares“-Spezial im ZDF

Anzeige

Es geht weiter mit den Prime-Time-Shows der größten Trödelsendung Deutschlands. Horst Lichter wird heute wieder eine Abendausgabe von “Bares für Rares” in Überlänge präsentieren.

Die Show wird normalerweise auf Schloss Drachenburg in Königswinter vor großem Publikum aufgezeichnet. Dieses Mal, gemäß Corona-Schutzmaßnahmen, wird das Händler-Spektakel ohne Publikum abgehalten. Dabei sind aber wieder viele Raritätsbesitzer, die ihre Fundstücke zum bestmöglichsten Preis verkaufen wollen.

Unter ihnen ist auch der ein oder andere prominente Name. So wird Schlagersängerin Vanessa Mai gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Christa Vogel versuchen ein Familienerbstück zu veräußern. Einen Prominentenbonus gibt es nicht – wie bei allen anderen kommt es auf die Verhandungstaktik an.

Damit auch am Händlertisch Abstand gehalten werden kann, werden sechs statt der üblichen sieben Händler dabei sein. Das sind: Walter „Waldi“ Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer. Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel helfen dabei, die angepriesenen Fundstücke richtig zu bewerten.

Die 90-minütige Abendausgabe „Bares für Rares“ läuft diesen Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.