MLB-Finale live heute nacht im Free-TV

Wer krönt sich zum besten Baseball-Team der Welt? Die MLB World Series zwischen den Houston Astros und den Philadelphia Phillies läuft diese Freitagnacht live im Free-TV.

Der Sender Sport1 überträgt die komplette „Best of Seven“-Serie der MLB zwischen den Houston Astros und den Philadelphia Phillies auf seinen Plattformen. Im Free-TV gibt es bis zu vier Live-Spiele zu sehen, darunter auch den Auftakt in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 29. Oktober, ab 1.30 Uhr aus dem Minute Maid Park in Houston. Am Mikrofon ist neben Kommentator Andreas Thies der ehemalige Baseball-Bundesligaspieler Matthias Ondracek im Einsatz. Für den Sport1-Experten macht die geballte Erfahrung die Astros zum Favoriten. Die Phillies können dagegen mit der entfachten Euphorie und dem fanatischen Heimpublikum auf eine Überraschung hoffen.

Bis zu vier MLB-Duelle live im Free-TV

Alle Partien der anstehenden World Series werden live auf den Sport1-Plattformen übertragen. Mit Spiel 1 in der Nacht auf Samstag ab 1.30 Uhr und Spiel 2 in der Nacht auf Sonntag ab 2 Uhr sowie den möglichen Partien sechs und sieben sind insgesamt bis zu vier Duelle auf Sport1 im Free-TV zu sehen. Am Mikrofon kommentieren Andreas Thies und Günter Zapf sowie Experte Matthias Ondracek. Die komplette „Best of Seven“-Serie wird darüber hinaus ebenso live auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ und der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra mit US-amerikanischem Originalkommentar gezeigt.

Unter dem Motto „Friday Night Baseball“ zeigt auch AppleTV die heutige Auftakt-Partie des MLB-Finales live in der Nacht zu Samstag.

Quelle: Sport1

Bildquelle: MLB World Series: Sport1