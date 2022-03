„Mord mit Aussicht“ kehrt heute nach 7 Jahren mit neuer Besetzung zurück

Anzeige

Statt mit Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste setzt die ARD bei einer Neuauflage ihrer Crime-Comedy-Serie „Mord mit Aussicht“ jetzt auf neue Darsteller.

Endlich ist es soweit: Die skurrile Kultserie „Mord mit Aussicht“ startet nach siebenjähriger Kreativpause in eine neue Staffel – und in eine neue Ära: Denn Katharina Wackernagel übernimmt als Dienstgruppenleiterin Marie Gabler das Polizeirevier in Hengasch, um dem unorganisierten Verbrechen zwischen Niederrhein und Schiefergebirge gehörig zu Leibe zu rücken. Ganz zum Unmut der alteingesessenen KollegInnen Polizeioberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Kommissaranwärterin Jennifer Dickel (Eva Bühnen).

Doppelfolge zum Start

Los geht es am Dienstag, 8. März um 20.15 Uhr im Ersten mit zwei Folgen à 45 Minuten sowie in der ARD-Mediathek. Alle weiteren Episoden sind dort bereits eine Woche vor Ausstrahlung im Ersten abrufbar. Man kann also heute bei Belieben direkt mit Folge zwei weitermachen.

Bjarne Mädel und Caroline Peters machen nicht mehr bei „Mord mit Aussicht“ mit

Die drei ersten Staffeln von „Mord mit Aussicht“ wurden im Ersten in den Jahren 2008/2010, 2012 und 2014 ausgestrahlt. Ein Jahr später war der Fernsehfilm „Ein Mord mit Aussicht“ zu sehen. Dabei brillierte das Trio um Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste derartig, dass aus dem Format schnell eine Kultserie wurde.

Nun folgt also ein neuer Anlauf mit frischem Personal. Ob das neue Dreigestirn sich ähnlich gut schlägt wie seine Vorgänger ist ab heute im Ersten zu begutachten.