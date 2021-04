Nach „Promis unter Palmen“-Aus: Das läuft heute bei Sat.1

Anzeige

Bereits kurz nach Start der Staffel wurde die Ausstrahlung des kontrovers diskutierten Reality-Formats „Promis unter Palmen“ eingestellt. Sat.1 setzt stattdessen auf ein Filmprogramm.

Nach zwei Folgen war bereits Schluss. Oder besser gesagt: Nach anderthalb Folgen war Schluss. Folge 2 von „Promis unter Palmen“ musste nämlich noch einmal in der Nachbearbeitung einige Federn lassen, nachdem Sat.1 für den Auftakt der Staffel einen Shitstorm erntete. Damals hatte man unkommentiert homophobe und sexistische Beleidigungen und Alkoholexzesse gesendet. In Folge 2 fiel daraufhin ein wesentlicher Teil der Konflikte unter den Kandidaten der Schere zum Opfer. Doch auch diese Tatsache sorgte im Netz für Unmut.

Wie man ab der dritten Folge mit dem Format verfahren wäre, werden Trash-TV-Fans aber vermutlich nie erfahren. In einer ursprünglichen Vorschau war zu sehen, dass die heftigsten Konflikte in der Show offenbar erst noch bevorstanden: Geschrei, Drohungen, Bettwäsche fliegt aus dem Fenster. Vergangene Woche entschloss sich Sat.1 jedoch, die Show vorzeitig abzubrechen und die übrigen Folgen nicht auszustrahlen. Grund dafür war der überraschende Tod von Kandidat Willi Herren.

Deutsche Comedy als Ersatz

In den kommenden Wochen scheint Sat.1 daher am Montagabend auf ein Filmprogramm zu setzen. So wird etwa heute um 20.15 Uhr die deutsche Komödie „Vier gegen die Bank“ laufen. Der Film von Wolfgang Petersen über einen chaotischen Banküberfall vereint mit Michael Bully Herbig, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Til Schweiger einige der bekanntesten deutschen Schauspieler vor der Kamera.

Um 22 Uhr folgt die „AKTE“-Sendung und im Anschluss eine Wiederholung von „5 Senses for Love“. Ursprünglich war auf diesem Sendeplatz die Late-Night-Show zu „Promis unter Palmen“ zu sehen. In der kommenden Woche setzt der Sender dann ebenfalls auf deutsche Comedy: „Hot Dog“, ebenfalls mit Schweiger und Schweighöfer.