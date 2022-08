Nachfolge für Mirja Boes bei „Grill den Henssler“ geklärt

Anzeige

Jana Ina Zarrella nimmt den von Komikerin Mirja Boes frei gewordenen Jury-Platz neben Reiner Calmund und Christian Rach bei der Show „Grill den Henssler“ ein.

Das teilte Vox am Dienstag in Köln mit. „Ich durfte selber schon drei Mal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen“, sagte die 45 Jahre alte Moderatorin und Designerin laut Mitteilung.

Bei „Grill den Henssler!“ treten Promis in einem Koch-Wettkampf gegen Fernsehkoch Steffen Henssler an. Boes (50) saß seit 2019 bei 60 Ausgaben in der Jury.

Zarrella sagte, sie freue sich auf Steffen Henssler, die Jury-Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte. Die ersten fünf Folgen mit ihr in der Jury, moderiert nach wie vor von Laura Wontorra, soll es schon im Herbst geben.

