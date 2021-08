Nächste Warner-Filmpremiere: „The Little Things“ ab heute bei Sky

Anzeige

Nach dem internationalen Superhit „Godzilla vs. Kong“ und dem zweifach oscarprämierten Drama „Judas and the Black Messiah“ startet heute auch der Thriller „The Little Things“ mit Denzel Washington bei Sky.

Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten. Mit Sky Q kann man „The Little Things“ jederzeit auch in brillanter UHD Qualität streamen, sowie mit Sky Ticket in HD. DIGITAL FERNSEHEN berichtete über den neuerlichen Sky-Deal mit Warner Bros.

Zum Inhalt von „The Little Things“:

Eigentlich sollte Joe „Deke“ Deacon (Denzel Washington), der Deputy Sheriff von Kern County, auf einer Routinemission in Los Angeles nur ein paar Beweise überprüfen. Doch stattdessen wird er in die Suche nach einem Serienmörder verwickelt, der die Stadt terrorisiert. Der leitende Ermittler des L.A. Sheriff Department, Sergeant Jim Baxter (Rami Malek), ist von Dekes polizeilichen Instinkten beeindruckt und nimmt – inoffiziell – seine Hilfe in Anspruch. Doch während die beiden Cops dem Mörder auf der Spur sind, kommen immer mehr Geheimnisse aus Dekes Vergangenheit ans Tageslicht – Geheimnisse, die so verstörend sind, dass sie mehr als nur Baxters Fall bedrohen könnte. Und dann stoßen die beiden auch noch auf einen mysteriösen Einzelgänger (Jared Leto).

Linear läuft „The Little Things“ heute Abend um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren. Via Sky Ticket und Sky Q kann der Film jedoch auch auf Abruf gestreamt werden.

