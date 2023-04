Neue Deutsche Welle: ZDF-Dokureihe heute auch linear im TV

Anzeige

Das ZDF beleuchtet am Sonntagabend die Neue Deutsche Welle in einer dreiteiligen Dokureihe. Mit dabei sind Größen wie Markus, Nina Hagen und die Spider Murphy Gang.

„Die Neue Deutsche Welle gilt als kreativste Phase in der Geschichte der deutschen Popmusik. Warum stieg sie Anfang der 1980er-Jahre so kometenhaft auf, um dann bald wieder zu verglühen?“, so beschreibt das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) den Inhalt seiner neuen Dokureihe.

Neue Deutsche Welle Doku mit vielen Prominenten

Wie der Sender ankündigt, blicken in dem Format viele Kreative von damals auf das Phänomen der Neuen Deutschen Welle zurück. Dazu gehören laut ZDF unter anderem Markus, Joachim Witt, Kai Havaii von Extrabreit und Friedel Geratsch von Geier Sturzflug. Auch um Nina Hagen als Vorreiterin der Bewegung soll es in der Dokumentation gehen.

Die drei Folgen des Formats tragen die Titel „Die Pioniere“, „Der Hype“ und „Der Overkill“. Am Ostersonntag (9. April) zeigt das ZDF alle Episoden ab 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek kann man die Folgen derweil bereits seit dem 26. März auf Abruf streamen.

