Neue Mystery-Serie „Another Monday“ kommt zu ZDFneo

Anzeige

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ auf Deutsch: Das neue ZDFneo-Original „Another Monday“ lässt seine drei Protagonistin immer wieder den selben Tag in einer Zeitschleife erleben.

Anzeige

Stell dir vor, du hast nur noch einen Tag zu leben – den aber für immer. Drei Menschen in extremen Lebenslagen stellen diese Zeitanomalie zuerst fest. Schon bald teilt sich die Welt in zwei Gruppen: Erweckte Menschen, die sich der 24-Stunden-Loops bewusst sind, und Amnesisten, Menschen, deren Erinnerungen jeden Tag aufs Neue gelöscht werden. Um herauszufinden, warum die Erweckten erwacht sind und wie sie wieder aus dieser Zeitschleife herauskommen, verfolgen Freya, Moritz und Sophie geheimnisvolle Spuren.

„Another Monday“ startet im Oktober auf ZDFneo

Die sechsteilige Mysteryserie „Another Monday“ reiht tragische Einzelschicksale an politische Entwicklungen, die unaufhaltsam und dystopisch erscheinen. Es gibt Krieg in Europa, Frauen verlieren ihre Rechte in den USA, Inflation bedroht wirtschaftliche Existenzen und der Klimawandel die gesamte Menschheit. Die Verantwortung des Individuums ist immer wieder Gegenstand von Debatten. „Another Monday“ will dieses Gedankenspiel und die Suche nach Antworten auf die eingangs genannten Fragen voran treiben.

ZDFneo zeigt die neue Mini-Serie am 11. und 12. Oktober in jeweils drei Folgen ab 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ist die komplette Serie „Another Monday“ ab 10 Uhr freitags, den 30. September, verfügbar.

Quelle: ZDF

Bildquelle: Another Monday: ZDF