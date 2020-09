„N-TV mobil“ will ab heute das Auto der Zukunft finden

Anzeige

Ab heute gibt es ein neues Format bei N-TV und TV Now: In „N-TV mobil“ ist der Name Programm – so geht es um Mobilitätslösungen der Zukunft. Gibt es einen ökologischen und gleichzeitig bequemen Weg in ein neues Zeitalter?

In der neuen Sendung auf N-TV wird es nicht um die klassische Präsentation von Autos gehen. Vielmehr will „N-TV mobil“ auf aktuelle politische Entscheidungen eingehen und diese für ihre Zuschauer einordnen. Außerdem werden Neuheiten in den Bereichen E-Mobilität, Umweltschutz und alternative Antriebe vorgestellt sowie Autozubehör und innovative Startups. Es sollen auch interessante Personen porträtiert werden.

In der ersten Folge am 13. September wird es um die Umstrukturierungen der Deutschen Bahn, geländegängige Rollatoren und Car-Sharing-Konzepte auf dem Dorf gehen. Auch Flugtaxis werden eine Rolle spielen. Neben Reportagen, Infobeiträgen und Portraits wird es auch einen Serviceteil geben. Dort werden Autoversicherungen, Leasings und Prämien für E-Bikes sowie die Sicherheit von Kindersitzen getestet.

Die neue Sendung „N-TV mobil“ wird jeden Sonntag ab 19.05 Uhr auf N-TV und TV Now zu sehen sein. Wiederholungen der Folgen gibt es dann immer am darauffolgenden Wochenende samstags um 9.30 Uhr und sonntags um 7.30 Uhr.