NFL: Thanksgiving Football heute live – ein Spiel verschoben

Die Thanksgiving Games der NFL stehen an und werden zum Teil auch im deutschen Fernsehen übertragen. Ein Spiel wird jedoch verschoben.

Die amerikanische Football League NFL feiert mit jeder Menge Partien Thanksgiving. Hierzulande kann man die Spiele mit einem NFL Game Pass streamen. Auch DAZN zeigt in den kommenden Tagen bis Dienstag vier Spiele live, darunter heute Abend die Texans gegen die Lions.

Die zweite Partie heute Abend, Washington gegen Dallas, zeigen ProSieben Maxx und ran.de live. Ran.de hat jetzt auch den Sender NFL Network im Programm.

Ein weiteres Live-Spiel war heute Nacht eigentlich bei ProSieben und ran.de geplant: Die Partie zwischen den Steelers und den Ravens sollte in der Nacht auf Freitag, um 2.30 Uhr, über die Bühne gehen. Doch nach mehreren positiven Coronatests bei den Ravens wurde das Match auf Sonntag Abend verschoben. Was mit diesem Game passiert, will ran.de heute um 18.30 Uhr in einer Webshow verkünden.

Die NFL Thanksgiving Games am Wochenende im TV und Stream

Donnerstag, 26. November

18.30 Uhr: Houston Texans – Detroit Lions (DAZN)

(DAZN) 22.30 Uhr: Washington Football Team – Dallas Cowboys (ProSieben Maxx, ran.de)

Sonntag, 29. November

19.00 Uhr: Arizona Cardinals – New England Patriots (ProSieben Maxx)

(ProSieben Maxx) 19.00 Uhr: Tennessee Titans – Indianapolis Colts (DAZN, ran.de)

(DAZN, ran.de) 19.15 Uhr: Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers (ProSieben Maxx, ran.de?)

22.25 Uhr: Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers (ProSieben, ProSieben Maxx)